Підвищення тарифів на газ в Одесі у травні 2025 року не відбулося, але споживачам варто уважно стежити за ринком енергоресурсів, повідомляє Politeka.

Попри побоювання з боку мешканців, ціни на природний газ для населення залишилися стабільними завдяки продовженню дії постанови Кабміну №812, яка фіксує тарифний план на період дії воєнного стану.

З 1 травня 2025 року постачальник ТОВ ГК «Нафтогаз України» пропонує місячну і річну ціну на рівні 7,96 грн за 1 кубометр газу (з ПДВ). Вартість доставки газу в Одесі, встановлена ПАТ «Одесагаз», становить 1,308 грн за 1 кубометр. Ці тарифи є чинними на території ліцензованої діяльності цієї газорозподільчої компанії.

Для промислових споживачів у травні були зафіксовані незначні коливання вартості газу, однак вони не мали критичного впливу. У той же час, підвищення тарифів на газ в Одесі може стати актуальним питанням після 31 жовтня 2025 року, коли завершиться дія урядового мораторію.

Фахівці рекомендують українським громадянам своєчасно перевіряти інформацію на сайтах постачальників і планувати свої витрати з урахуванням можливих змін у майбутньому.

У разі змін тарифної політики, постачальники зобов’язані завчасно інформувати споживачів про нові умови.

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