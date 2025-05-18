Повышение тарифов на газ в Одессе в мае 2025 года не произошло, но потребителям следует внимательно следить за рынком энергоресурсов, сообщает Politeka.

Несмотря на опасения со стороны жителей, цены на газ для населения остались стабильными благодаря продолжению действия постановления Кабмина №812, которое фиксирует тарифный план на период действия военного положения.

С 1 мая 2025 г. поставщик ООО ГК «Нафтогаз Украины» предлагает месячную и годовую цену на уровне 7,96 грн за 1 кубометр газа (с НДС). Стоимость доставки газа в Одессе, установленная ОАО «Одессагаз», составляет 1,308 грн за 1 кубометр. Эти тарифы действуют на территории лицензированной деятельности этой газораспределительной компании.

Для промышленных потребителей в мае были зафиксированы незначительные колебания стоимости газа, однако они не оказывали критического влияния. В то же время повышение тарифов на газ в Одессе может стать актуальным вопросом после 31 октября 2025 года, когда завершится действие правительственного моратория.

Специалисты рекомендуют украинским гражданам своевременно проверять информацию на сайтах поставщиков и планировать расходы с учетом возможных изменений в будущем.

В случае изменений тарифной политики поставщики обязаны заблаговременно информировать потребителей о новых условиях.

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