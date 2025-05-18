Тарифи на воду в Києві можуть бути некоректними, якщо не зробити одну важливу дію.

Тарифи на воду в Києві можуть бути неточними, якщо показники лічильників не були передані вчасно, повідомляє Politeka.

За інформацією Київводоканалу, що з 1 по 9 число облікові бази закриті, і показники лічильників води не приймаються. В цей час здійснюється обробка даних за попередній місяць та формуються нарахування.

У разі, якщо ви не встигли або забули передати показники в зазначений період, нарахування за спожиту воду буде здійснено за середніми даними вашого лічильника на основі даних попередніх періодів. Це дозволяє забезпечити тимчасову точність нарахувань, але варто пам'ятати, що якщо протягом довгого часу не передавати дані, це може призвести до некоректних сум у платіжках.

З 10 числа кожного місяця і до останнього дня включно, абоненти можуть подати дані своїх лічильників, що дозволить точно розрахувати нарахування за водопостачання та водовідведення. Тому важливо не затягувати з передачею, щоб уникнути надмірних або недостатніх сум за спожите.

Київводоканал наголошує, що передача даних – це важливий крок для того, щоб платіж був правильно розрахований, а також щоб тарифи на воду в Києві відповідали фактичному споживанню. В разі виникнення питань чи проблем з передачею показників, абоненти можуть звертатися до контакт-центрів компанії або використовувати онлайн-сервіси для подачі даних.

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