Тарифы на воду в Киеве могут быть некорректными, если не совершить одно важное действие.

Тарифы на воду в Киеве могут быть неточные, если показатели счетчиков не были переданы вовремя, сообщает Politeka.

По информации Киевводоканала , с 1 по 9 число учетные базы закрыты, и показатели счетчиков воды не принимаются. В настоящее время осуществляется обработка данных за предыдущий месяц и формируются начисления.

В случае, если вы не успели или забыли передать показатели в указанный период, начисление за потребленную воду будет произведено по средним данным счетчика на основе данных предыдущих периодов. Это позволяет обеспечить временную точность начислений, но следует помнить, что если долгое время не передавать данные, это может привести к некорректным суммам в платежках.

С 10 числа каждого месяца и до последнего дня включительно, абоненты могут подать данные своих счетчиков, что позволит точно рассчитать начисление за водоснабжение и водоотвод. Поэтому важно не затягивать с передачей во избежание чрезмерных или недостаточных сумм за потребление.

Киевводоканал отмечает, что передача данных – это важный шаг для того, чтобы платеж был правильно рассчитан, а также тарифы на воду в Киеве соответствовали фактическому потреблению. В случае возникновения вопросов или проблем с передачей показателей абоненты могут обращаться в контакт-центры компании или использовать онлайн-сервисы для подачи данных.

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