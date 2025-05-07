Нова система оплати за проїзд у Київській області стосується міста Буча, повідомляє Politeka.

Відтепер пасажири громадського транспорту можуть користуватись безготівковим способом, інформують у Бучанській міській раді.

Бучанська громада продовжує впроваджувати цифрові рішення в міську інфраструктуру, і одним із важливих кроків стало встановлення валідаторів для безконтактної оплати в усіх автобусах, що курсують на маршрутах міста. За інформацією міської ради, нововведення дозволяє оплачувати проїзд банківською карткою, смартфоном або будь-яким гаджетом із функцією NFC — швидко, зручно та без потреби в готівці.

«Це значно полегшує користування транспортом, особливо у години пік, коли швидкість і зручність мають значення. Пасажирам більше не доведеться шукати дрібні гроші чи чекати здачі», — йдеться у повідомленні громади.

Нова система оплати за проїзд у Київській області працює без необхідності підключення пасажирів до інтернету. Водії готівки не приймають — лише через валідатори. Це не лише модернізує транспортну систему, а й є частиною масштабної програми цифровізації Бучанської громади.

Завдяки впровадженню таких технологій мешканці отримують швидший і безпечніший сервіс у повсякденному житті.

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