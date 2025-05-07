Новая система оплаты за проезд в Киевской области уже доступна для местных жителей.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области касается города Буча, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры общественного транспорта могут пользоваться безналичкой, информируют в Бучанском городском совете.

Бучанская община продолжает внедрять цифровые решения в городскую инфраструктуру, и одним из важных шагов стало установление валидаторов для бесконтактной оплаты во всех автобусах, курсирующих по маршрутам города. По информации городского совета, нововведение позволяет оплачивать проезд по банковской карте, смартфону или любому гаджету с функцией NFC — быстро, удобно и без наличности.

«Это значительно облегчает использование транспорта, особенно в часы пик, когда скорость и удобство имеют значение. Пассажирам больше не придется искать мелочь или ждать сдачи», — говорится в сообщении общины.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области работает без необходимости подключения пассажиров в Интернет. Водители наличных не принимают — только через валидаторы. Это не только модернизирует транспортную систему, но и является частью масштабной программы цифровизации Бучанского общества.

Благодаря внедрению таких технологий жители получают более быстрый и более безопасный сервис в повседневной жизни.

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