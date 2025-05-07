Графік відключення світла в Запоріжжі на 8 травня охопить низку вулиць у місті.

Графік відключення світла в Запоріжжі на 8 травня охоплює десятки вулиць міста, а причиною є як планові, так і термінові роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційним повідомленням Запоріжжяобленерго, 8 травня 2025 року у Запоріжжі заплановано проведення ремонтних робіт на електрообладнанні, що спричинить тимчасові відключення електроенергії у кількох районах міста. Частина адрес буде знеструмлена через терміновий ремонт — зокрема, з 13:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє на вулицях Вітряна, Гончарна (Іскри), Зачиняєва, у провулках Буковинський, Родинний (Гайя) та Січневий.

Паралельно, з 09:00 до 17:00 у зв’язку з плановими роботами електроенергію вимикатимуть у більш ніж 40 локаціях. Серед них — вулиці Ігора Сікорського, Академіка Амосова, Барикадна, Дністровська, Керченська, Павлоградська, Левка Лук’яненка, Леоніда Каденюка, Троїцька, Яблучна, Степова, Перемоги, Молдавська, Конотопська, Освітянська та інші.

Крім житлових будинків, у зону знеструмлень потраплять гаражі, приватні домоволодіння та окремі багатоповерхівки. Мешканців просять заздалегідь подбати про заряджені гаджети та завершення справ, які потребують електрики.

Отже, графік відключення світла в Запоріжжі на 8 травня охоплює значну частину міста, а енергетики закликають мешканців поставитися до ситуації з розумінням.

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