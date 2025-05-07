График отключения света в Запорожье на 8 мая охватит ряд улиц в городе.

График отключения света в Запорожье на 8 мая охватывает десятки улиц города, а причина - как плановые, так и срочные работы на электросетях, сообщает Politeka.

Согласно официальному сообщению Запорожьеоблэнерго , 8 мая 2025 года в Запорожье запланировано проведение ремонтных работ на электрооборудовании, что повлечет за собой временные отключения электроэнергии в нескольких районах города. Часть адресов будет обесточен из-за срочного ремонта — в частности, с 13:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать на улицах Ветряна, Гончарная (Искры), Зачиняева, в переулках Буковинский, Семейный (Гайя) ​​и Январский.

Параллельно с 09:00 до 17:00 в связи с плановыми работами электроэнергию будут выключать в более чем 40 локациях. Среди них - улицы Игоря Сикорского, Академика Амосова, Баррикадная, Днестровская, Керченская, Павлоградская, Левка Лукьяненко, Леонида Каденюка, Троицкая, Яблочная, Степная, Победы, Молдавская, Конотопская, Просвещенская и другие.

Кроме жилых домов в зону обесточивания попадут гаражи, частные домовладения и отдельные многоэтажки. Жителей просят заранее позаботиться о заряженных гаджетах и ​​завершении дел, требующих электричества.

Итак, график отключения света в Запорожье на 8 мая охватывает значительную часть города, а энергетики призывают жителей отнестись к ситуации с пониманием.

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