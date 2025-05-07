Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Запоріжжі на 8 травня та розповіли про цей день.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 8 травня обіцяє мінливі погодні умови з незначними опадами у першій половині дня, проте загалом теплу та приємну атмосферу, повідомляє Politeka.

У четвер сонце лише зрідка визиратиме з-за хмар. За прогнозами синоптиків, нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повністю припиниться. Температура протягом доби коливатиметься від +11°C у ранкові години до +17°C вдень та ввечері. Атмосферний тиск стабільний — 746–749 мм рт. ст., вологість знижуватиметься з 95% вночі до 35% у другій половині дня.

Варто зазначити, що висока вологість сприяє розвитку плісняви, грибка та бактерій, що може викликати алергії й респіраторні захворювання. Вона також ускладнює терморегуляцію тіла, збільшуючи ризик перегрівання.

Вітер очікується помірний — 2–4 м/с, поступово стихатиме до вечора. Ймовірність опадів найбільша вночі — до 75%, проте вже після обіду зменшиться до 2–5%.

Згідно з народними прикметами, якщо у травні випадає три добрих дощі — хліба буде вдосталь на кілька років. Також у народі вважали, що висока райдуга віщує гарну погоду, а низька й полога — дощі. Якщо зграї співочих птахів прилітають масово, це вказує на тепле літо.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 8 травня свідчить про поступове покращення умов — від дощового ранку до ясного та сухого вечора.

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