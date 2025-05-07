Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 8 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды в Запорожье на 8 мая обещает изменчивые погодные условия с небольшими осадками в первой половине дня, однако, в целом теплую и приятную атмосферу, сообщает Politeka.

В четверг солнце лишь изредка будет выглядывать из-за облаков. По прогнозам синоптиков ночной дождь утром ослабнет, а к середине дня полностью прекратится. Температура в течение суток будет колебаться от +11°C в утренние часы до +17°C днем ​​и вечером. Атмосферное давление стабильное - 746-749 мм рт. ст., влажность будет снижаться с 95% ночью до 35% во второй половине дня.

Следует отметить, что высокая влажность способствует развитию плесени, грибка и бактерий, что может вызвать аллергию и респираторные заболевания. Она также затрудняет терморегуляцию тела, увеличивая риск перегрева.

Ветер ожидается умеренный — 2–4 м/с, будет постепенно стихать до вечера. Вероятность осадков наибольшая ночью — до 75%, однако после обеда уменьшится до 2–5%.

Согласно народным приметам, если в мае выпадают три хороших дождя — хлеба будет достаточно на несколько лет. Также в народе считали, что высокая радуга предвещает хорошую погоду, а низкая и пологая — дожди. Если стаи певческих птиц прилетают массово, это указывает на теплое лето.

Прогноз погоды в Запорожье на 8 мая свидетельствует о постепенном улучшении условий от дождливого утра до ясного и сухого вечера.

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