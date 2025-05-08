Компенсація за оренду житла для переселенців у Полтавській області, дізнайтеся. хто має право на допомогу та як її отримати.

У 2025 році переселенці які тимчасово проживають у Полтавській області, можуть скористатися державною підтримкою — отримати компенсацію за оренду житла, повідомляє Politeka.

Право на отримання такої субсидії мають переселенці, які прибули з регіонів, де тривають бойові дії (згідно з офіційним переліком Кабміну).

Допомога також передбачена для осіб, які не мають власного дому або мають нерухомість, площа якого не перевищує соціальну норму — 13,65 кв. м на одну людину.

Також держава підтримує громадян, які офіційно надають житло ВПО за договором оренди.

Як зазначають у Головному управлінні Пенсійного фонду в Полтавській області, подача документів на отримання компенсації стартувала ще 29 січня 2025 року.

Розмір виплати залежить від загального доходу родини та призначається на пів року з можливістю продовження ще на шість місяців.

Як оформити субсидію на оренду:

Щоб отримати компенсацію, потрібно:

мати чинний договір оренди;

подати заяву разом із договором через один з доступних каналів:

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний застосунок ПФУ;

або особисто у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Фахівці наголошують, що своєчасне подання документів дозволяє уникнути затримок у нарахуванні виплат.

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