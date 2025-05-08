Компенсация за аренду жилья для переселенцев в Полтавской области узнайте. кто имеет право на помощь и как ее получить.

В 2025 году временно проживающие в Полтавской области переселенцы могут воспользоваться государственной поддержкой — получить компенсацию за аренду жилья, сообщает Politeka.

Право на получение такой субсидии имеют переселенцы, прибывшие из регионов, где продолжаются боевые действия (согласно официальному перечню Кабмина).

Помощь также предусмотрена для лиц, не имеющих собственного дома или имеющих недвижимость, площадь которой не превышает социальную норму - 13,65 кв. м на одного человека.

Также государство поддерживает граждан, официально предоставляющих жилье ВПЛ по договору аренды.

Как отмечают в Главном управлении Пенсионного фонда в Полтавской области, подача документов на получение компенсации стартовала еще 29 января 2025 года.

Размер выплаты зависит от общего дохода семьи и назначается на полгода с возможностью продления на шесть месяцев.

Как оформить субсидию на аренду:

Чтобы получить компенсацию, нужно:

иметь договор аренды;

подать заявление вместе с договором через один из доступных каналов:

веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение ПФУ;

или лично в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Специалисты отмечают, что своевременная подача документов позволяет избежать задержек в начислении выплат.

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