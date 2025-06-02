Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Дніпрі, то є чимало вакансій, які можуть вас зацікавити.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі сьогодні представлена одразу в кількох сферах — технічній, логістичній і рекламній, повідомляє Politeka.

Компанія НОВАТЕК СОЛЮШИНС (Новокодацький район) пропонує вакансії монтажника та помічника монтажника зовнішньої реклами. Передбачається встановлення вивісок та підсвіток, володіння електроінструментом і технічне мислення. Заробітна плата — від 14 000 до 33 000 грн залежно від навичок та бажання працювати. Графік — з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00. Компанія готова розглядати кандидатів без досвіду, а також студентів, пенсіонерів і ветеранів.

У Індустріальному районі Дніпра відкрита вакансія водія на вантажівку (5 тонн, Mercedes Atego). Необхідна категорія С, робота — по місту. Графік — з 6:00 до 21:30, 5 або 6 днів на тиждень. Зарплата — 22 000–25 000 грн.

Для тих, хто шукає гнучку зайнятість або підробіток на свіжому повітрі, підходить вакансія розклеювача оголошень у Центральному районі. Оплата — 100 грн за годину (по 100 грн за кожні 100 наклеєних оголошень), графік — вільний. Необхідно мати фото-звіт та трохи вільного часу. Роботодавець забезпечує клеєм.

Як бачимо, робота для пенсіонерів у Дніпрі — це не лише реальна можливість поповнити бюджет, а й шанс залишатися активним, потрібним і зайнятим у комфортному ритмі.

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