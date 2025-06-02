Если вы ищете работу пенсионером в Днепре, то есть немало вакансий, которые могут вас заинтересовать.

Работа для пенсионеров в Днепре сегодня представлена ​​сразу в нескольких областях — технической, логистической и рекламной, сообщает Politeka.

Компания НОВАТЕК СОЛЮШИНС (Новокодакский район) предлагает вакансии монтажника и помощника монтажника наружной рекламы. Предполагается установка вывесок и подсветок, владение электроинструментом и техническое мышление. Заработная плата – от 14 000 до 33 000 грн в зависимости от навыков и желания работать. График – с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Компания готова рассматривать кандидатов без опыта, а также студентов, пенсионеров и ветеранов.

В Индустриальном районе Днепра открыта вакансия водителя на грузовик (5 тонн, Mercedes Atego). Необходима категория С, работа – по городу. График - с 6:00 до 21:30, 5 или 6 дней в неделю. Зарплата - 22 000-25 000 грн.

Для ищущих гибкую занятость или подработку на свежем воздухе подходит вакансия расклейщика объявлений в Центральном районе. Оплата – 100 грн в час (по 100 грн за каждые 100 наклеенных объявлений), график – свободный. Необходимо иметь фотоотчет и немного свободного времени. Работодатель снабжает клеем.

Как видим, работа для пенсионеров в Днепре — это не только реальная возможность пополнить бюджет, но шанс оставаться активным, нужным и занятым в комфортном ритме.

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