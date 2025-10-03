Дефицит хлеба в Кировоградской области в сезоне 2025/26 может привести к росту цен из-за ограниченного количества продовольственной пшеницы для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

На конференции «ХЛЕБ.ua» Родион Рыбчинский, председатель Союза «Мукомномелой Украины», отметил, что общий урожай зерновых ожидается на уровне около 21 млн тонн, из которых примерно 10,3 млн т приходится на продовольственную пшеницу. При этом только 1,7 млн. тонн составляет зерно первого и второго классов, необходимое для изготовления высококачественной муки.

Эксперт добавил, что конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные объемы лучшего зерна ужесточается. Аграрии, сохраняя продукцию длительное время, не спешат ее продавать, что затрудняет стабильность цен и ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям.

В отдельную категорию попадает рожь. Собственное производство не полностью удовлетворяет внутреннему спросу: в сезоне 2025/26 ожидается импорт около 9 тыс. тонн, тогда как в прошлом году он составлял лишь 1,6 тыс. тонн. Эти показатели указывают на увеличение зависимости от внешних поставок и потенциальное влияние на цены хлеба и муки.

Структура производства и поведение аграриев создают риски дальнейшего удорожания муки. Уже сегодня ограниченное количество зерна высокого класса определяет работу предприятий, а нехватка продовольственной пшеницы формирует потенциальные угрозы продовольственной безопасности региона.

Следовательно, дефицит хлеба в Кировоградской области остается серьезной угрозой стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности, что требует внимания со стороны производителей и государственных органов.

Источник: Agravery.com

