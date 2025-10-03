Дефіцит хліба в Кіровоградській області залишається серйозною загрозою для стабільності цін та забезпечення продовольчої безпеки.

Дефіцит хліба в Кіровоградській області у сезоні 2025/26 може призвести до зростання цін через обмежену кількість продовольчої пшениці для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

На конференції «ХЛІБ.ua» Родіон Рибчинський, голова Спілки «Борошномели України», зазначив, що загальний урожай зернових очікується на рівні близько 21 млн тонн, з яких приблизно 10,3 млн т припадає на продовольчу пшеницю. При цьому лише 1,7 млн т складає зерно першого та другого класів, необхідне для виготовлення високоякісного борошна.

Експерт додав, що конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежені обсяги кращого зерна посилюється. Аграрії, зберігаючи продукцію тривалий час, не поспішають її продавати, що ускладнює стабільність цін та обмежує доступ до борошна і хлібопекарських виробів.

В окрему категорію потрапляє жито. Власне виробництво не повністю задовольняє внутрішній попит: у сезоні 2025/26 очікується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як торік він становив лише 1,6 тис. тонн. Ці показники вказують на збільшення залежності від зовнішніх постачань і потенційний вплив на ціни хліба та борошна.

Структура виробництва та поведінка аграріїв створюють ризики подальшого подорожчання борошна. Уже сьогодні обмежена кількість зерна високого класу визначає роботу підприємств, а нестача продовольчої пшениці формує потенційні загрози продовольчій безпеці регіону.

Отже, дефіцит хліба в Кіровоградській області залишається серйозною загрозою для стабільності цін та забезпечення продовольчої безпеки, що вимагає уваги з боку виробників і державних органів.

Джерело: Agravery.com

