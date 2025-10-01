Новый график движения транспорта в Запорожье официально был утвержден для автобусного маршрута №71, который в течение трех месяцев работал в тестовом режиме, сообщает Politeka.
Такое решение принял городской совет .
За этот период специалисты проводили обследование пассажиропотока, что позволило оценить количество людей, пользующихся линией, и определить оптимальное количество транспортных средств для обслуживания маршрута.
Маршрут №71 будет курсировать по направлению «Площадь Запорожская – ТЦ "Эпицентр"». Для перевозки пассажиров на линии будут задействованы десять автобусов первого класса, каждый из которых способен перевозить до 80 человек. Такая емкость обеспечивает возможность комфортной перевозки всех пассажиров в течение дня, включая часы пиковой нагрузки.
Перевозчик, обслуживающий маршрут, будет определяться на конкурсе, запланированном на 3 ноября текущего года. Все условия проведения конкурса уже были утверждены городским советом, гарантирующим прозрачность и законность процедуры. После его завершения выбранный оператор начнет регулярное обслуживание маршрута №71 в соответствии с утвержденным графиком.
Новый график движения транспорта в Запорожье позволяет официально запустить автобусный маршрут №71 с определенными транспортными средствами и подготовленными условиями конкурса для перевозчика. Это решение обеспечивает стабильную работу маршрута и возможность комфортного передвижения по городу для всех пассажиров.
К слову, в Запорожье также была запущена новая система оплаты проезда, которая снижает риск ошибок при расчетах и создает удобные условия для поездок.
