Новий графік руху транспорту в Запоріжжі дозволяє офіційно запустити автобусний маршрут із визначеними транспортними засобами та підготовленими умовами конкурсу для перевізника.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі офіційно затвердили для автобусного маршруту №71, який протягом трьох місяців працював у тестовому режимі, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалила міська рада.

За цей період спеціалісти проводили обстеження пасажиропотоку, що дозволило оцінити кількість людей, які користуються лінією, та визначити оптимальну кількість транспортних засобів для обслуговування маршруту.

Маршрут №71 курсуватиме за напрямком «площа Запорізька – ТЦ "Епіцентр"». Для перевезення пасажирів на лінії буде задіяно десять автобусів першого класу, кожен із яких здатний перевозити до 80 осіб. Така місткість забезпечує можливість комфортного перевезення всіх пасажирів протягом дня, включно з годинами пікового навантаження.

Перевізник, який обслуговуватиме маршрут, визначатиметься на конкурсі, запланованому на 3 листопада поточного року. Усі умови проведення конкурсу вже були затверджені міською радою, що гарантує прозорість і законність процедури. Після його завершення обраний оператор розпочне регулярне обслуговування маршруту №71 відповідно до затвердженого графіка.

Отже, новий графік руху транспорту в Запоріжжі дозволяє офіційно запустити автобусний маршрут №71 із визначеними транспортними засобами та підготовленими умовами конкурсу для перевізника. Це рішення забезпечує стабільну роботу маршруту та можливість комфортного пересування містом для всіх пасажирів.

До слова, у Запоріжжі також запустили нову систему оплати проїзду, яка знижує ризик помилок при розрахунках і створює зручні умови для поїздок.

