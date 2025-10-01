Робота для пенсіонерів у Київській області охоплює логістику, IT-підтримку та охорону, забезпечує стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Київській області пропонує вакансії в різних галузях, що дозволяє обирати позиції відповідно до навичок і уподобань, повідомляє Politeka.

Актуальну публікує сайт work.ua.

У Києві компанія «Брест-Литовський, БЦ, ТОВ» шукає охоронників для бізнес-центру на Старокиївській. Зміна складається з чотирьох осіб, завдання — контроль території. Важливо бути відповідальним і не мати шкідливих звичок. Пропонують офіційне працевлаштування, регулярні виплати та вахтовий графік 5/10. Оплата — 12 400 гривень за десять змін на місяць.

Фріхост, ООО набирає спеціаліста технічної підтримки біля метро Видубичі. Робота включає обслуговування користувачів, налаштування серверів і DNS, адміністрування Apache, MySQL, WordPress та Joomla, а також підтримку поштових клієнтів і FTP. Працівникам надають офіційне оформлення, 24 дні відпустки, лікарняні та обіди. Графік — з понеділка по п’ятницю, після стажування можлива часткова дистанційна робота. Зарплата — 18 000–22 500 гривень.

Сервіс доставки Glovo у Ірпіні запрошує кур’єрів пішки, на велосипеді, мото чи автомобілі. Заробіток до 25 000 гривень на місяць із щоденною або щотижневою виплатою. Передбачено страхування під час доставки та гнучкий графік. Для початку роботи потрібні паспорт і водійські права; військовий квиток чоловікам не потрібен.

Отже, робота для пенсіонерів у Київській області охоплює логістику, IT-підтримку та охорону, забезпечує стабільний дохід, офіційне працевлаштування, комфортні умови та навчання, доступні для різних категорій кандидатів.

