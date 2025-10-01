Работа для пенсионеров в Киевской области включает логистику, IT-поддержку и охрану, обеспечивает стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Киевской области предлагает вакансии в различных отраслях, что позволяет выбирать позиции в соответствии с навыками и предпочтениями, сообщает Politeka.

Актуально публикует сайт work.ua.

В Киеве компания "Брест-Литовский, БЦ, ООО" ищет охранников для бизнес-центра на Старокиевской. Смена состоит из четырех человек, задача - контроль территории. Важно быть ответственным и не иметь вредных привычек. Предлагают официальное трудоустройство, регулярные выплаты и вахтенный график 5/10. Оплата - 12 400 гривен за десять смен в месяц.

Фрихост, ООО набирает специалиста технической поддержки возле метро Выдубичи. Работа включает в себя обслуживание пользователей, настройки серверов и DNS, администрирование Apache, MySQL, WordPress и Joomla, а также поддержку почтовых клиентов и FTP. Работникам предоставляют официальное оформление, 24 дня отпуска, больничные и обеды. График – с понедельника по пятницу, после стажировки возможна частичная дистанционная работа. Зарплата – 18 000–22 500 гривен.

Сервис доставки Glovo в Ирпене приглашает курьеров пешком, на велосипеде, мото или автомобиле. Заработок до 25 000 гривен в месяц с ежедневной или еженедельной выплатой. Предусмотрено страхование при доставке и гибкий график. Для начала работы требуются паспорт и водительские права; военный билет мужчинам не нужен.

