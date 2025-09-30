График отключения света в октябре 2025 г. в Днепропетровской области предусматривает точное планирование работ с указанием конкретных адресов и номеров домов, что позволяет жителям заранее подготовиться.

График отключения света в октябре 2025 года в Днепропетровской области охватывает ряд населенных пунктов и конкретных улиц, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

В городе Днепр 1 октября с 08:00 до 18:00 работы коснутся ул. Братьев Воробьев, 57; ул. Криворожская, дома 2-8 (парные), 20; ул. Макарова, 2, 4, 8; пров. Станок, 4. 2 октября с 08:00 до 18:00 ремонтные работы охватят ул. Братьев Воробьев, 55; ул. Павла Чубинского, 1, 2, 2А, 3, 5, 5А; ул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2, 27А; пров. Листяной, 19А; пров. Пихтовый, 1, 1А, 3, 5, 7.

3 числа с 08:00 до 18:00 запланировано отключение по ул. Надежды Алексеенко, 106, 106А. 5 октября с 08:00 до 18:00 работы состоятся по ул. Пресовая, 69; ул. Черных Запорожцев, 3Л; проезд Александра Гальченко, 2; пр-т Богдана Хмельницкого, дома 118-222 с конкретными номерами, указанными для точности работ.

В городе Желтые Воды 1 октября с 08:00 до 17:00 планируется отключение по ул. Авангардная, 38-72 (парни); ул. Геологическая, 5, 7-39; ул. С. Шилова, 1-10; пров. Вишневый, 1-27; пров. Горняцкий, 1–28; ул. Музейно, 17–29; ул. Полевая, 13-62; ул. Рудная, 16; ул. Счастливая, 20-72. 2 октября с 08:00 до 17:00 плановые работы охватят по ул. Мартовская, 20–40; ул. Заводская, 6-7; ул. Иоанна Богуна, 1–27, 73; ул. Олеся Гончара, 16-49; пров. Вокзальный, 1-23; пров. Единства, 1-24; пров. Западный, 1-28; пров. Радужный, 1-7; пров. Восточный, 1-28; пров. Херсонеский, 1-23А.

3 числа с 08:00 до 17:00 ремонтные работы пройдут по ул. Донбасовская, 1-65; ул. Мостовая, 3–74; ул. Почтовая, 1-61; ул. Даниила Нечая, 1–22; ул. Набережная, 1А-39; ул. Кооперативная, 31-126; ул. Григория Сковороды, 1-64; ул. Желторичанская, 5; ул. Калиновая, 2–16; ул. Яровая, 2; ул. Волошкова, 2-19; ул. Научная, 1-19.

В Вольногорске 2 октября с 08:30 до 16:30 работы пройдут на ул. Энтузиастов, 3-10; ул. Степная, 5–7; ул. Молодежная, 2-12. В Криворожском районе в тот же день плановые работы охватят с. Надеждовка на ул. Садовая, 23-24; ул. Школьная, 1-14; пров. Садовый, 12-53.

Итак, график отключения света в октябре 2025 г. в Днепропетровской области предусматривает точное планирование работ с указанием конкретных адресов и номеров домов, что позволяет жителям заранее подготовиться.

