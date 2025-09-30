График отключения света со 2 по 3 октября в Днепропетровской области будет применяться в некоторых населенных пунктах в результате ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".
В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света со 2 по 3 октября в Днепропетровской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 2 октября 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.
Перерывы в электроснабжении этого дня будут в населенном пункте Жовти Воды по адресу:
- Березнева: 20, 22, 24, 24А, 26-40 (парни);
- Заводська: 6, 7;
- Иоанна Богуна: 1-27, 73;
- Олеся Гончара: 16-26, 27-39, 41-49;
- Вокзальный: 1-23;
- Едности: 1-16, 18, 20, 22, 24;
- Захидный: 1, 2, 2А, 3-22, 22А, 23-28;
- Райдужный: 1-7;
- Схидный: 1-28;
- Херсонеский: 1-15, 17-23, 23А.
Перерывы в электроснабжении в этот день будут также с 10:00 до 18:00 в городе Надеждивка на улицах:
- Садова: 23, 24;
- Шкильна: 1–5, 8–10, 14;
- Садовы: 12-18 (парные), 19-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).
Кроме этого, вводятся ограничения в Днепре. Они будут действовать с 6 до 18 часов по адресам:
- Братив Горобцив: 55;
- Павла Чубинского: 1, 2, 2А, 3, 5, 5А;
- Макарова: 1, 1А, 1Б, 2, 27А;
- пров. Листяный: 19А;
- пров. Ялыцевый: 1, 1А, 3, 5, 7.
3 числа, с 08:00 до 17:00 часов без света останутся в городе Жовти Воды на ул.
- Донбасивська : 24-34 (парные), 35, 36, 38-48, 50-53, 55-65 (нечетные), 69, 75;
- Мостова: 21-35 (нечетные), 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парные);
- Поштова: 49-61 (нечетные);
- Даниила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22;
- Донбасская: 1-4, 6-16, 18-23, 25-33;
- Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43;
- Кооперативная: 31-47, 84, 86, 88, 92-100, 104, 112-118 (парные), 124, 126;
- Григория Сковороды: 1, 2-8, 12-30, 34, 38, 44-60, 64;
- Жовторичанська : 5;
- Калинова: 2, 3, 8, 16;
- Поштова: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;
- Ярова: 2;
- Волошкова: 2-5, 7-19;
- Наукова: 1-9, 11, 13-19.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Днепропетровской области: ценовой удар ждет некоторых украинцев.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: назван размер дополнительных выплат.
Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда в дома подадут тепло.