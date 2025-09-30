Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света со 2 по 3 октября в Днепропетровской области.

График отключения света со 2 по 3 октября в Днепропетровской области будет применяться в некоторых населенных пунктах в результате ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света со 2 по 3 октября в Днепропетровской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 2 октября 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут в населенном пункте Жовти Воды по адресу:

Березнева: 20, 22, 24, 24А, 26-40 (парни);

Заводська: 6, 7;

Иоанна Богуна: 1-27, 73;

Олеся Гончара: 16-26, 27-39, 41-49;

Вокзальный: 1-23;

Едности: 1-16, 18, 20, 22, 24;

Захидный: 1, 2, 2А, 3-22, 22А, 23-28;

Райдужный: 1-7;

Схидный: 1-28;

Херсонеский: 1-15, 17-23, 23А.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут также с 10:00 до 18:00 в городе Надеждивка на улицах:

Садова: 23, 24;

Шкильна: 1–5, 8–10, 14;

Садовы: 12-18 (парные), 19-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).

Кроме этого, вводятся ограничения в Днепре. Они будут действовать с 6 до 18 часов по адресам:

Братив Горобцив: 55;

Павла Чубинского: 1, 2, 2А, 3, 5, 5А;

Макарова: 1, 1А, 1Б, 2, 27А;

пров. Листяный: 19А;

пров. Ялыцевый: 1, 1А, 3, 5, 7.

3 числа, с 08:00 до 17:00 часов без света останутся в городе Жовти Воды на ул.

Донбасивська : 24-34 (парные), 35, 36, 38-48, 50-53, 55-65 (нечетные), 69, 75;

Мостова: 21-35 (нечетные), 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парные);

Поштова: 49-61 (нечетные);

Даниила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22;

Донбасская: 1-4, 6-16, 18-23, 25-33;

Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43;

Кооперативная: 31-47, 84, 86, 88, 92-100, 104, 112-118 (парные), 124, 126;

Григория Сковороды: 1, 2-8, 12-30, 34, 38, 44-60, 64;

Жовторичанська : 5;

Калинова: 2, 3, 8, 16;

Поштова: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;

Ярова: 2;

Волошкова: 2-5, 7-19;

Наукова: 1-9, 11, 13-19.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Днепропетровской области: ценовой удар ждет некоторых украинцев.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: назван размер дополнительных выплат.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда в дома подадут тепло.