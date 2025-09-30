Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света со 2 по 3 октября в Кировоградской области.

Из-за внедренных капитальных ремонтов запланирован график отключения света со 2 по 3 октября в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света со 2 по 3 октября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. В четверг, 2 числа, запланированы работы с 8:00 до 17 часов в населенном пункте Турия на улицах:

М.Демченко, 1-5, 7-8, 10, 13-14, 16;

Мырна, 60-61, 65-66, 68-70, 88, 90, 92, 97, 100, 1, 2а, 3-5, 7, 9-17, 17а, 20-24, 27-30, 32, 36-37, 39-41, 43А, 44, 50, 57;

Гончаровська, 6-8, 10-11, 14-22, 22А, 23-26, 28, 30-32, 34-35, 37, 39-50, 52-57, 59;

Центральна, 126;

Шкильна, 1-3, 6-7, 11-18, 20-23, 23а, 24-25, 27-29, 31, 33, 35-43.

Кроме этого без света с 8 до 18 часов придется посидеть жителям населённого пункта Панчеве по адресам:

Шырока, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 39А, 41, 43, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71.

Также стоит подготовиться жителям Новомиргорода с 8 до 18 на улицах:

Дачна, 1, 4, 15, 17-20, 44-45, 47, 52, 64, 67, 69-70, 79;

Космонавтив, 20;

Петра Бибы, 60/19 1.

В пятницу, 3 числа отключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Синьки, улицы:

Вербова, 1-3, 5-7, 9, 12-13, 18-19;

Волошкова, 2-5, 9-11, 15-19;

Дружбы, 1, 4-10, 13;

Волошкова, 2-5, 9-11, 15-19;

Магистральная, 4, 8-10, 12-14, 18-22, 26-27, 29-30, 34, 36, 38-39;

Медова, 1-8, 11-19, 22, 24-27, 32-37;

Миру, 1-4, 6-9, 12-17, 20-23, 26-28, 30-31;

Молодижна, 1-37, 39, 41, 43, 45-47;

Набережна, 1-4, 10, 12-13, 16-17;

Покровская, 1-2, 2а, 5-9, 11а, 12, 14, 16, 20, 24, 28-29, 32, 38, 40, 44, 47-48, 50, 54-57, 59, 63-64, 7 84-87, 89-92, 98, 104, 107, 110, 116-121, 124, 126, 130-131, 133, 136-137, 142;

Польова, 3-11, 13, 16, 23, 26, 28-31, 37;

Садова, 2-14, 17-18, 20-22, 24-33, 36-37;

Саперив, 4-5, 7-11, 13-20, 23-24, 27-30, 32, 35, 39-41, 43;

Свитанкова, 15, 19, 22-23, 25, 27-28, 31-32, 39, 44-45, 47;

Т.Шевченко, 1-2, 5, 7, 10-12, 17-18, 18а, 20-21, 23-24, 26-29, 31-32, 34-44, 47, 52-56, 58, 60-62, 75 84, 88, 90-91, 96, 100;

Яблунева, 6, 9, 11.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.