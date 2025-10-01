Важливо наголосити, що надана грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області не призначена для покриття базових потреб.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається в рамках проєкту благодійного фонду "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Благодійна організація «Карітас Миколаїв» Української Греко-Католицької Церкви оголосила про старт прийому заявок на участь у соціальній програмі «Гроші для захисту» (C4P). Ця ініціатива покликана підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, коли під загрозою опиняється не лише матеріальне становище, а й життя, безпека, гідність або основні права людини.

Важливо наголосити, що надана грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області не призначена для покриття базових потреб, таких як купівля продуктів харчування, медикаментів, одягу чи оплата комунальних послуг. Її головна мета — допомогти людям у ситуаціях, де існує реальна небезпека втрати житла, документів, доступу до правосуддя або коли необхідно терміново забезпечити безпеку.

Організація наводить приклади, на що саме можуть бути використані кошти в рамках програми у Миколаївській області:

оплата тимчасового житла або оренди, щоб уникнути ризику бездомності;

транспортні витрати, необхідні для безпечної евакуації чи для того, щоб мати змогу дістатися до судових установ або соціальних служб;

відновлення втрачених документів чи оплата судових витрат, що є критично важливими для захисту прав людини;

організація безпечного притулку для тих, хто постраждав від домашнього чи гендерно зумовленого насильства.

Подати заявку на участь у програмі можуть різні категорії населення та пенсіонери, якщо вони належать до певних категорій, зокрема:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які залишили свої домівки через бойові дії;

місцеві мешканці, які зазнали впливу війни;

жителі нещодавно звільнених територій, що потребують підтримки для повернення до нормального життя;

люди, які перебувають у дорозі або повернулися додому після евакуації;

ветерани війни та члени їхніх родин, котрі потребують допомоги в адаптації та захисті своїх прав.

При цьому організація звертає увагу заявників на важливі умови участі. По-перше, дохід на одну особу в домогосподарстві не повинен перевищувати 6318 гривень на місяць. Це дозволяє спрямувати допомогу саме тим людям, які справді опинилися в найуразливішому становищі. По-друге, усі подані заявки проходитимуть ретельну перевірку — як щодо відповідності критеріям, так і щодо достовірності наданої інформації.

Також підкреслюється, що заповнення форми на участь не гарантує автоматичного отримання допомоги. Рішення про надання фінансування ухвалюватиметься індивідуально, після всебічного розгляду кожного конкретного випадку.

