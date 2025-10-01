Важно отметить, что предоставленная денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области не предназначена для покрытия базовых нужд.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в рамках проекта благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда на странице в Фейсбуке.

Благотворительная организация "Каритас Николаев" Украинской Греко-Католической Церкви объявила о старте приема заявок на участие в социальной программе "Деньги для защиты" (C4P). Эта инициатива призвана поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, когда под угрозой оказывается не только материальное положение, но и жизнь, безопасность, достоинство или основные права человека.

Важно отметить, что предоставленная денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области не предназначена для покрытия базовых нужд, таких как покупка продуктов питания, медикаментов, одежды или оплата коммунальных услуг. Ее главная цель – помочь людям в ситуациях, где существует реальная опасность потери жилья, документов, доступа к правосудию или когда необходимо срочно обеспечить безопасность.

Организация приводит примеры, на что могут быть использованы средства в рамках программы в Николаевской области:

оплата временного жилья или аренды во избежание риска бездомности;

транспортные расходы, необходимые для безопасной эвакуации или для того, чтобы иметь возможность добраться до судебных учреждений или социальных служб;

восстановление утраченных документов или оплата судебных расходов, критически важных для защиты прав человека;

организация безопасного убежища для пострадавших от домашнего или гендерно обусловленного насилия.

Подать заявку на участие в программе могут разные категории населения и пенсионеры, если они относятся к определенным категориям, в частности:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие свои дома из-за боевых действий;

местные жители, испытавшие влияние войны;

жители недавно освобожденных территорий, нуждающихся в поддержке для возвращения к нормальной жизни;

люди, которые находятся в пути или вернулись домой после эвакуации;

ветераны войны и члены их семей, нуждающиеся в помощи в адаптации и защите своих прав.

При этом организация обращает внимание заявителей на важнейшие условия участия. Во-первых, доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 6318 гривен в месяц. Это позволяет направить помощь тем людям, которые действительно оказались в самом уязвимом положении. Во-вторых, все поданные заявки будут проходить тщательную проверку — как относительно соответствия критериям, так и достоверности предоставленной информации.

Также подчеркивается, что заполнение формы на участие не гарантирует автоматическое получение помощи. Решение о предоставлении финансирования будет приниматься индивидуально после всестороннего рассмотрения каждого конкретного случая.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.