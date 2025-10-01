Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области помогает снизить финансовое давление при оплате коммунальных услуг.

В Полтавской области пенсионеры получают гуманитарную помощь в виде финансового покрытия коммунальных расходов на зимний период 2025/26, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», который координирует Каритас Полтава при поддержке CRS Catholic Relief Services. Главная задача программы – поддержка людей, потерявших собственное жилье из-за войны и временно проживающих в сельских общинах Зинковской и Полтавской территориальных единиц.

Организаторы советуют внимательно следить за графиком выездов мобильной группы, чтобы не упустить возможность пройти регистрацию в своем населенном пункте. Помощь рассчитана на наиболее уязвимые категории: граждан с инвалидностью первой и второй группы, лиц с детской инвалидностью, а также людей от 60 лет.

Кроме того, получить поддержку могут одинокие матери и родители с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, семьи с маленькими детьми до трех лет, приемные семьи, многодетные семьи и люди с серьезными хроническими заболеваниями, лечение которых требует значительных финансовых затрат.

Для оформления помощи обязательно предоставлять паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. В случае отсутствия какого-либо документа подать заявку невозможно.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области помогает снизить финансовое давление при оплате коммунальных услуг в холодный сезон и обеспечивает дополнительную защиту наиболее уязвимых жителей.

