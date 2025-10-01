Жителям рекомендуется заранее планировать использование электроприборов и соблюдать меры безопасности во время графика отключения света в октябре 2025 года в Полтавской области.

АО «Полтаваоблэнерго» сообщает о графике отключения света в октябре 2025 года в Полтавской области, передает Politeka.

Информацию об этом разместили на странице Чернухинского территориального общества.

Работы выполняются согласно годовой программе ремонтов и инвестиционным планам компании.

1 октября 2025 года

Перерывы в электроснабжении ожидаются с 08:00 до 16:30 в следующих населенных пунктах:

с. Поездки – улицы Г.С. Сковороды, Кольцевой, Островска, Шевченко.

Поездки – улицы Сковороды, Кольцевой, Островска, Шевченко. с. Постав-Мука – улица Будовская и близлежащие.

– улица Будовская и близлежащие. с. Вороньки – улицы Бригадная, Буденная, Хозяйственная, Защитников Родины, Косенково, Лесная, Очакова, Победы, Перелета, Садовая, Сичкаря, Соборная, Туряновская.

– улицы Бригадная, Буденная, Хозяйственная, Защитников Родины, Косенково, Лесная, Очакова, Победы, Перелета, Садовая, Сичкаря, Соборная, Туряновская. с. Загребелье, Лесная Слободка, Мелехи, Сухоносовка, Голево – отдельные улицы согласно графика.

Причина: капитальный ремонт оборудования и работы по договорам присоединения к электросетям.

2 числа 2025 года

Работы будут продолжаться с 08:00 до 16:30–17:00 в следующих локациях:

с. Вороньки, Загребелье, Гайки, Красное, Мелехи, Поездки, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Гильцы, Белоусовка, Богодаровка – отдельные улицы и переулки.

Причина: капитальный ремонт электросетей и техническое обслуживание (без расчистки трасс ВЛ).

3 числа 2025 года

Вновь с 08:00 до 16:30 ожидаются отключения в следующих населенных пунктах:

с. Вороньки, Загребелье, Красное, Мелехи, Поездки, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Гильцы, Белоусовка, Богодаровка – отдельные адреса согласно графику.

Причина: проведение работ по капитальному ремонту и профилактике электрооборудования.

4 числа 2025 года

Плановые работы продлятся с 08:00 до 16:30 , и временные отключения возможны в:

с. Вороньки, Загребелье, Красное, Мелехи, Поездки, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Гельцы, Белоусовка, Богодаровка .

Компания АО «Полтаваоблэнерго» рекомендует жителям заранее планировать использование электроприборов и соблюдать меры безопасности во время графика отключения света в октябре 2025 года в Полтавской области.

