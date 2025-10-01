АО «Полтаваоблэнерго» сообщает о графике отключения света в октябре 2025 года в Полтавской области, передает Politeka.
Информацию об этом разместили на странице Чернухинского территориального общества.
Работы выполняются согласно годовой программе ремонтов и инвестиционным планам компании.
1 октября 2025 года
Перерывы в электроснабжении ожидаются с 08:00 до 16:30 в следующих населенных пунктах:
- с. Поездки – улицы Г.С. Сковороды, Кольцевой, Островска, Шевченко.
- с. Постав-Мука – улица Будовская и близлежащие.
- с. Вороньки – улицы Бригадная, Буденная, Хозяйственная, Защитников Родины, Косенково, Лесная, Очакова, Победы, Перелета, Садовая, Сичкаря, Соборная, Туряновская.
- с. Загребелье, Лесная Слободка, Мелехи, Сухоносовка, Голево – отдельные улицы согласно графика.
Причина: капитальный ремонт оборудования и работы по договорам присоединения к электросетям.
2 числа 2025 года
Работы будут продолжаться с 08:00 до 16:30–17:00 в следующих локациях:
- с. Вороньки, Загребелье, Гайки, Красное, Мелехи, Поездки, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Гильцы, Белоусовка, Богодаровка – отдельные улицы и переулки.
Причина: капитальный ремонт электросетей и техническое обслуживание (без расчистки трасс ВЛ).
3 числа 2025 года
Вновь с 08:00 до 16:30 ожидаются отключения в следующих населенных пунктах:
- с. Вороньки, Загребелье, Красное, Мелехи, Поездки, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Гильцы, Белоусовка, Богодаровка – отдельные адреса согласно графику.
Причина: проведение работ по капитальному ремонту и профилактике электрооборудования.
4 числа 2025 года
Плановые работы продлятся с 08:00 до 16:30 , и временные отключения возможны в:
- с. Вороньки, Загребелье, Красное, Мелехи, Поездки, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Гельцы, Белоусовка, Богодаровка .
Компания АО «Полтаваоблэнерго» рекомендует жителям заранее планировать использование электроприборов и соблюдать меры безопасности во время графика отключения света в октябре 2025 года в Полтавской области.
