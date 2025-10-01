Мешканцям рекомендується заздалегідь планувати використання електроприладів та дотримуватися заходів безпеки під час графіка відключення світла у жовтні 2025 у Полтавській області.

АТ «Полтаваобленерго» повідомляє про графік відключення світла у жовтні 2025 у Полтавській області

Інформацію про це розмістили на сторінці Чорнухинської територіальної громади.

Роботи виконуються згідно з річною програмою ремонтів та інвестиційними планами компанії.

1 жовтня 2025 року

Перерви в електропостачанні очікуються з 08:00 до 16:30 у таких населених пунктах:

с. Пізники – вулиці Г.С. Сковороди, Кільцевий, Острівська, Шевченка.

– вулиці Г.С. Сковороди, Кільцевий, Острівська, Шевченка. с. Постав-Мука – вулиця Будівська та прилеглі.

– вулиця Будівська та прилеглі. с. Вороньки – вулиці Бригадна, Буденна, Господарська, Захисників Батьківщини, Косенкове, Лісова, Очакова, Перемоги, Перелета, Садова, Січкаря, Соборна, Турянівська.

– вулиці Бригадна, Буденна, Господарська, Захисників Батьківщини, Косенкове, Лісова, Очакова, Перемоги, Перелета, Садова, Січкаря, Соборна, Турянівська. с. Загребелля, Лісова Слобідка, Мелехи, Сухоносівка, Галяве – окремі вулиці згідно графіка.

Причина: капітальний ремонт обладнання та роботи за договорами приєднання до електромереж.

2 числа 2025 року

Роботи триватимуть з 08:00 до 16:30–17:00 у наступних локаціях:

с. Вороньки, Загребелля, Гайки, Красне, Мелехи, Пізники, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Гільці, Білоусівка, Богодарівка – окремі вулиці та провулки.

Причина: капітальний ремонт електромереж та технічне обслуговування (без розчищення трас ПЛ).

3 числа 2025 року

Знову з 08:00 до 16:30 очікуються відключення у таких населених пунктах:

с. Вороньки, Загребелля, Красне, Мелехи, Пізники, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Гільці, Білоусівка, Богодарівка – окремі адреси згідно графіка.

Причина: проведення робіт з капітального ремонту та профілактики електрообладнання.

4 числа 2025 року

Планові роботи триватимуть з 08:00 до 16:30, і тимчасові відключення можливі у:

с. Вороньки, Загребелля, Красне, Мелехи, Пізники, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Гільці, Білоусівка, Богодарівка.

Компанія АТ «Полтаваобленерго» рекомендує мешканцям заздалегідь планувати використання електроприладів та дотримуватися заходів безпеки під час графіка відключення світла у жовтні 2025 у Полтавській області.

