АТ «Полтаваобленерго» повідомляє про графік відключення світла у жовтні 2025 у Полтавській області, передає Politeka.
Інформацію про це розмістили на сторінці Чорнухинської територіальної громади.
Роботи виконуються згідно з річною програмою ремонтів та інвестиційними планами компанії.
1 жовтня 2025 року
Перерви в електропостачанні очікуються з 08:00 до 16:30 у таких населених пунктах:
- с. Пізники – вулиці Г.С. Сковороди, Кільцевий, Острівська, Шевченка.
- с. Постав-Мука – вулиця Будівська та прилеглі.
- с. Вороньки – вулиці Бригадна, Буденна, Господарська, Захисників Батьківщини, Косенкове, Лісова, Очакова, Перемоги, Перелета, Садова, Січкаря, Соборна, Турянівська.
- с. Загребелля, Лісова Слобідка, Мелехи, Сухоносівка, Галяве – окремі вулиці згідно графіка.
Причина: капітальний ремонт обладнання та роботи за договорами приєднання до електромереж.
2 числа 2025 року
Роботи триватимуть з 08:00 до 16:30–17:00 у наступних локаціях:
- с. Вороньки, Загребелля, Гайки, Красне, Мелехи, Пізники, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Гільці, Білоусівка, Богодарівка – окремі вулиці та провулки.
Причина: капітальний ремонт електромереж та технічне обслуговування (без розчищення трас ПЛ).
3 числа 2025 року
Знову з 08:00 до 16:30 очікуються відключення у таких населених пунктах:
- с. Вороньки, Загребелля, Красне, Мелехи, Пізники, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Гільці, Білоусівка, Богодарівка – окремі адреси згідно графіка.
Причина: проведення робіт з капітального ремонту та профілактики електрообладнання.
4 числа 2025 року
Планові роботи триватимуть з 08:00 до 16:30, і тимчасові відключення можливі у:
- с. Вороньки, Загребелля, Красне, Мелехи, Пізники, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Гільці, Білоусівка, Богодарівка.
Компанія АТ «Полтаваобленерго» рекомендує мешканцям заздалегідь планувати використання електроприладів та дотримуватися заходів безпеки під час графіка відключення світла у жовтні 2025 у Полтавській області.
