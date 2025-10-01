Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області допомагає знизити фінансовий тиск під час оплати комунальних послуг.

У Полтавській області пенсіонери отримують гуманітарну допомогу у вигляді фінансового покриття комунальних витрат на зимовий період 2025/26 років, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується в межах проєкту «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», який координує Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services. Головне завдання програми – підтримка людей, які втратили власне житло через війну та тимчасово проживають у сільських громадах Зінківської та Полтавської територіальних одиниць.

Організатори радять уважно стежити за графіком виїздів мобільної групи, аби не пропустити можливість пройти реєстрацію у своєму населеному пункті. Допомога розрахована на найбільш вразливі категорії: громадян з інвалідністю першої та другої групи, осіб із дитячою інвалідністю, а також людей віком від 60 років.

Крім того, отримати підтримку можуть самотні матері і батьки з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, родини з малими дітьми до трьох років, прийомні сім’ї, багатодітні родини і люди з серйозними хронічними захворюваннями, лікування яких потребує значних фінансових витрат.

Для оформлення допомоги обов’язково надавати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. У разі відсутності будь-якого документа подати заявку неможливо.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області допомагає знизити фінансовий тиск під час оплати комунальних послуг у холодний сезон і забезпечує додатковий захист найбільш уразливих мешканців.

