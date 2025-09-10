Подорожание хлеба в Днепропетровской области уже испытывают покупатели на повседневном уровне.

Подорожание хлеба в Днепропетровской области становится заметным для потребителей из-за увеличения цен на пшеничный хлеб нарезкой весом 650 грамм, сообщает Politeka.

Средняя стоимость этого продукта сегодня составляет 47,99 грн, что отражает тенденцию к подорожанию по сравнению с предыдущими месяцами.

Еще в августе 2025 среднемесячные расценки на хлеб в магазинах Novus были ниже и составляли 45,75 грн за аналогичный вес. Такая разница демонстрирует постепенное увеличение расходов на хлебобулочные изделия, которые замечают покупатели в регионе.

Ежедневные наблюдения за индексом потребительских цен показывают, что в августе хлеб удерживался на уровне 42,99 грн с 10 по 20 число, после чего за несколько дней цена возросла до 47,99 и оставалась стабильной до конца месяца. В начале сентября 2025 произошло короткое снижение стоимости до 43,90 гривны, но уже с 5 сентября наблюдается возврат до 47,99, что соответствует текущим средним показателям.

Аналитики подчеркивают, что за последний месяц начиная с 10 августа 2025 года средняя стоимость хлеба увеличилась на 5 гривен. Это укрепляет тренд удорожания, который становится ощутимым для домохозяйств в регионе. Факторы, влияющие на изменение цен, отражают динамику рынка и сезонные колебания предложения.

Следовательно, подорожание хлеба в Днепропетровской области уже ощущают покупатели на повседневном уровне, а анализ средних цен позволяет прогнозировать дальнейшие тенденции на ближайшие недели. Отслеживание цен помогает потребителям планировать закупки и реагировать на изменения рынка хлебобулочных изделий.

