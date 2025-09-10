Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області стають справжнім рятувальним колом для багатьох людей.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступні завдяки благодійній програмі, що реалізується за підтримки міжнародних партнерів та українських організацій, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці БФ "Крок з Надією", дана ініціатива спрямована на тих, хто найбільше потребує допомоги.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати через спеціальні ваучери, які слугують сертифікатами на придбання продовольчих товарів. Їхній номінал становить 440 гривень, і використати їх можна в мережі магазинів АТБ.

Благодійний фонд "Крок з Надією" став організатором цієї ініціативи, яка має на меті допомогти літнім людям та іншим вразливим групам, що постраждали через війну.

Система сертифікатів дозволяє кожному самостійно обирати товари відповідно до своїх потреб та харчових обмежень. Такий підхід дає відчуття свободи вибору і водночас зберігає гідність людини.

Проєкт став можливим завдяки участі Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та торговельної мережі АТБ. Саме ця співпраця дала змогу забезпечити адресну підтримку тим, хто її потребує найбільше.

Важливим є те, що безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області не видаються у готових наборах, а дозволяють людині самій визначати, що саме придбати.

Для того щоб отримати ваучер, необхідно пройти онлайн-реєстрацію через чат-бот у Telegram. Процес нескладний і займає всього кілька хвилин.

Якщо виникнуть труднощі чи запитання, можна звернутися на гарячу лінію. Дзвінки приймають з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Номер телефону для консультацій: 063 336 58 29.

