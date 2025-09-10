Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области становятся настоящим спасательным кругом для многих людей.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области доступны благодаря благотворительной программе, реализуемой при поддержке международных партнеров и украинских организаций, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Фейсбук-странице БФ "Крок з Надією", данная инициатива направлена ​​на тех, кто больше нуждается в помощи.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить через специальные ваучеры, служащие сертификатами на приобретение продовольственных товаров. Их номинал составляет 440 гривен и использовать их можно в сети магазинов АТБ.

Благотворительный фонд "Крок з Надією" стал организатором этой инициативы, которая имеет целью помочь пожилым людям и другим уязвимым группам, пострадавшим из-за войны.

Система сертификатов позволяет каждому самостоятельно выбирать товары в соответствии со своими потребностями и пищевыми ограничениями. Такой подход дает чувство свободы выбора и в то же время сохраняет достоинство человека.

Проект стал возможным благодаря участию Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и торговой сети АТБ. Именно это сотрудничество позволило обеспечить адресную поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего.

Важно то, что бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области не выдаются в готовых наборах, а позволяют человеку самому определять, что именно приобрести.

Чтобы получить ваучер, необходимо пройти онлайн-регистрацию через чат-бот в Telegram. Процесс несложен и занимает всего несколько минут.

Если возникают проблемы или вопросы, можно обратиться на горячую линию. Звонки принимают с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Телефон для консультаций: 063 336 58 29.

