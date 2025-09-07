Бесплатное жилье для ВПЛ Киевской области предоставляется переселенцам в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.

Детали относительно предложений доступны на сайте Допомагай .

В Обухове, в 45 км от столицы, доступно поселение для женщины без детей в частном доме. Жилье четырехкомнатное и необходимые коммуникации. На участке предусмотрен небольшой сад, а хозяин – мужчина 38 лет, который живет отдельно и поддерживает порядок дома. Предложение предусматривает подселение и сожительство с соблюдением домашних правил.

В поселке Клавдиево-Тарасово Бородянского района предоставляется отдельная комната для мужчины. Вход автономный, что гарантирует приватность. Проживание рассчитано на длительный срок с условием помощи в ведении хозяйства. В доме предусмотрена плита, холодильник, микроволновка, электрочайник, телевизор, интернет и базовая мебель. Туалет расположен во дворе, печное отопление, душ и стиральная машина находятся в бане рядом. Для автомобиля выделено место во дворе. Поблизости – магазин, супермаркет, озеро и лес.

В Киеве по улице Печенежской комната предлагается женщине за помощь хозяйке. Владелица передвигается по ходункам и нуждается в поддержке во время движения и при приготовлении пищи. Жилье – отдельная комната в двухкомнатной квартире со всеми удобствами. Проживание включает в себя продукты и коммунальные расходы. Расположение в центральной части города делает предложение удобным для долгосрочного пребывания.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области охватывает разные форматы: подселение в частный дом, отдельную комнату в поселке и квартиру в столице. Каждый вариант предусматривает условия проживания, однако все придают переселенцам безопасную среду и стабильность в новом доме.

