Серпнева температура може визначити, наскільки відчутним буде дефіцит продуктів у Київській області вже найближчим часом.

Дефіцит продуктів у Київській області став однією з головних тем обговорення у контексті врожаю овочів та фруктів у 2025 році, повідомляє Politeka.

Уряд очікував кращих результатів збору зернових, олійних культур, а також плодів, тому економічні прогнози виглядали оптимістичними. Проте Український клуб аграрного бізнесу переглянув свої оцінки щодо овочів, фруктів та ягід.

За новими даними, цього року очікується збір 7,6 млн т овочів (+11,5%), 19,4 млн т картоплі (+10,7%), та 1,8 млн т плодово-ягідних культур (-12,4%). Однак частина виробників вважає, що ці прогнози завищені. Наприклад, насіннєва картопля може дати врожай на 25–30% нижчий через весняні заморозки і складну погоду в липні, особливо на Київщині та півдні країни.

Такі розбіжності пояснюються тим, що 90% виробництва картоплі зосереджено у невеликих господарствах, дані яких часто не враховуються офіційною статистикою. Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначає, що площі під цією культурою скорочуються через кліматичні зміни та агрономічні чинники.

Водночас координатор EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев відзначає позитивні результати щодо борщового набору. Пропозиція капусти, буряка, моркви, цибулі та картоплі на ринку зростає, тому ціни знижуються. Натомість із фруктами ситуація гірша: через заморозки втрачено 10% обліпихи, урожай ягід може скоротитися на 30%. Також постраждали персики, і нині 90% фруктів на ринку імпортні.

Проблеми торкнулися й яблук. Минулорічного врожаю вистачило лише до нового року, після чого ціна перевищила 100 грн/кг. Навіть ранні сорти нині дорогі. Хорев підкреслює, що садівники здатні зібрати більше, якщо не станеться погодних катаклізмів.

Вирішальною для ринку стане серпнева температура. Саме вона може визначити, наскільки відчутним буде дефіцит продуктів у Київській області вже найближчим часом.

Джерело: Громадське

