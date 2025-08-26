Августовская температура может определить, насколько ощутим будет дефицит продуктов в Киевской области в ближайшее время.

Дефицит продуктов Киевской области стал одной из главных тем обсуждения в контексте урожая овощей и фруктов в 2025 году, сообщает Politeka.

Правительство ожидало лучших результатов сбора зерновых, масличных культур, а также плодов, поэтому экономические прогнозы выглядели оптимистичными. Однако Украинский клуб аграрного бизнеса пересмотрел свои оценки по овощам, фруктам и ягодам.

По новым данным, в этом году ожидается сбор 7,6 млн т овощей (+11,5%), 19,4 млн т картофеля (+10,7%) и 1,8 млн т плодово-ягодных культур (-12,4%). Однако часть производителей считает, что эти прогнозы завышены. Например, семенной картофель может дать урожай на 25–30% ниже из-за весенних заморозков и сложной погоды в июле, особенно на Киевщине и юге страны.

Такие разногласия объясняются тем, что 90% производства картофеля сосредоточено в небольших хозяйствах, данные которых часто не учитываются официальной статистикой. Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что площади под этой культурой сокращаются из-за климатических изменений и агрономических факторов.

В то же время координатор EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отмечает положительные результаты по борщевому набору. Предложение капусты, свеклы, моркови, лука и картофеля на рынке растет, поэтому цены снижаются. С фруктами ситуация хуже: из-за заморозков потеряно 10% облепихи, урожай ягод может сократиться на 30%. Также пострадали персики и сейчас 90% фруктов на рынке импортные.

Проблемы затронули и яблоки. Прошлогоднего урожая хватило только до нового года, после чего цена превысила 100 грн/кг. Даже ранние сорта сейчас дорогие. Хорев подчеркивает, что садоводы способны собрать больше, если не произойдет погодных катаклизмов.

Решающей для рынка станет августовская температура. Именно она может определить, насколько ощутим будет дефицит продуктов в Киевской области в ближайшее время.

Источник: Громадське

