ДТЕК попереджає, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області протягом наступного тижня – з 25 по 31 серпня 2025 року.

Енергетики оголосили про нові графіки відключення світла в межах Київської області на період із 25 по 31 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, планові знеструмлення відбудуться на території Вopoньківської сільської громади в Київській області. У понеділок, 25 серпня, графіки відключення світла торкнуться населених пунктів Вороньків, Проців і Кийлів. Залежно від адреси, повний список яких можна знайти на сайті громади, обмеження діятимуть із 6:00 до 17:00, із 8:00 до 20:00 або з 8:00 до 17:00.

Також на понеділок енергетики планують профілактичні роботи в межах Рoкитнянської селищної територіальної громади, пише Politeka. Через це з 8:30 до 18:30 без електроенергії залишаться мешканці села Острів по вулиці Шевченка.

На вівторок, 26 серпня, графіки відключення світла плануються на території селища Нові Петрівці в Вишгородському районі – з 8:00 до 20:00 без електропостачання залишаться будинки по вулицях Польова, Ново-Київська, Гоголівська, Свято-Покровська, Богдана).

В інші дні протягом наступного тижня також можуть діяти обмеження електропостачання, повʼязані з профілактичними роботами в мережах, які мають підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аварійним ситуаціям. За актуальною інформацією стежте на офіційних сторінках ДТЕК.

