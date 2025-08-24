ДТЭК предупреждает, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области на следующей неделе – с 25 по 31 августа 2025 года.

Энергетики объявили о новых графиках отключения света в пределах Киевской области на период с 25 по 31 августа 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, плановые обесточения состоятся на территории Вороньковской сельской общины в Киевской области. В понедельник, 25 августа, графики отключения света коснутся населенных пунктов Вороньков, Процев и Кийлов. В зависимости от адреса, полный список которых можно найти на сайте общины, ограничения будут действовать с 6:00 до 17:00, с 8:00 до 20:00 или с 8:00 до 17:00.

Также на понедельник энергетики планируют профилактические работы в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины, пишет Politeka. Поэтому с 8:30 до 18:30 без электроэнергии останутся жители села Остров по улице Шевченко.

Во вторник, 26 августа, графики отключения света планируются на территории поселка Новые Петровцы в Вышгородском районе – с 8:00 до 20:00 без электроснабжения останутся дома по улицам Полевой, Ново-Киевской, Гоголевской, Свято-Покровской, Богдана).

В другие дни в течение следующей недели также могут действовать ограничения электроснабжения, связанные с профилактическими работами в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации. За актуальной информацией следите на официальных страницах ДТЭК.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о новой системе оплаты проезда.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги: за что приходится платить больше.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании проезда: кому готовиться к удару по кошельку.