Дефицит продуктов в Киевской области лишь усугубил напряжение на рынке и ускорил рост стоимости.

Дефицит продуктов в Киевской области стал одной из причин, почему украинцы вынуждены покупать втридорога яблоки, сообщает Politeka.

Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на данные аграрных экспертов.

Стоимость этого привычного фрукта достигла 85,20 гривны за килограмм, что втрое превышает показатели прошлого года.

Как отмечает Александр Хорев (EastFruit Weekly Ukraine), на внутреннем рынке практически не осталось украинского товара. Преобладающую часть товара теперь составляет импортная продукция, главным образом из Польши. Год назад средняя стоимость килограмма составила 28,11 грн. Сегодня - 85,20. Это существенный скачок, который смещает яблоки в категорию дорогих фруктов.

Специалист Иван Томич объясняет такую ситуацию несколькими факторами. В частности, речь идет о старении садов и сокращении новых посадок. Отсутствие обновления отрасли привело к падению объемов местного производства. В результате доля импорта продолжает расти.

Интересно, что привычный товар уже обогнал бананы. Если последние стоят 74,15 гривны, то яблоки почти на 11 гривен дороже. Еще прошлым летом бананы стоили 64,03 грн/кг, а яблоки – вдвое меньше.

По словам экспертов, если ситуация не изменится, этот фрукт окончательно перейдет в премиальный сегмент, став недоступным для большинства покупателей. В то же время, дефицит продуктов в Киевской области лишь усилил напряжение на рынке и ускорил рост стоимости.

