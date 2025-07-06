Першочергову гуманітарну допомогу у Києві для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців надають мобільні штаби.

Гуманітарна допомога у Києві для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців надається у декількох пунктах gslnhbvrb, повідомляє Politeka.net.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нагадав, куди звертатись за підтримкою.

У надзвичайних ситуаціях важливо не залишатися наодинці зі своєю бідою — кожен повинен знати, куди звернутися по гуманітарну допомогу у Києві для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців після кожного обстрілу рф.

Куди звертатися

Штаби поблизу місця ударів

Першочергову гуманітарну допомогу у Києві для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців надають мобільні штаби, які швидко розгортаються неподалік від зруйнованих або постраждалих об’єктів. Інформація про їхнє розташування публікується на офіційних ресурсах міської ради, районних адміністрацій або на самій локації.

У гуманітарному штабі можна отримати:

продукти першої необхідності, воду, засоби гігієни;

психологічну підтримку для дітей і дорослих;

допомогу в оформленні грошових компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло;

тимчасове розселення у безпечному місці;

консультації з питань відновлення документів;

юридичну допомогу, у тому числі зі збором документів для компенсацій;

організацію доступу до тимчасового житла;

послуги зі зберігання особистих речей, які неможливо забрати одразу.

Гаряча лінія місцевої влади

У будь-який момент можна зателефонувати на гарячу лінію районної чи міської ради. Там нададуть:

вичерпну інформацію про роботу пунктів;

консультації щодо необхідних документів;

рекомендації, куди звертатися далі.

Актуальні номери телефонів доступні на офіційних сайтах КМДА, РДА та міських служб порятунку.

Районні адміністрації та Київська міська рада

Жителі можуть особисто звертатися до районних держадміністрацій або міської ради Києва — як за місцем реєстрації, так і за місцем фактичного проживання, якщо дім було пошкоджено чи зруйновано. Тут допоможуть з оформленням:

заяв на компенсації;

запитів до відповідних служб;

направленням до гуманітарних чи медичних структур.

Органи соціального захисту населення

Соцзахист — це одна з ключових ланок допомоги в надзвичайних ситуаціях. Співробітники управлінь соціального захисту надають підтримку таким категоріям:

пенсіонерам,

багатодітним родинам,

людям з інвалідністю,

переселенцям,

самотнім та маломобільним громадянам.

Адреси та контактні номери управлінь соцзахисту доступні на сайтах міськрад та РДА.

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