Гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев предоставляется в нескольких пунктах gslnhbvrb, сообщает Politeka.net.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко напомнил , куда обращаться за поддержкой.

В чрезвычайных ситуациях важно не оставаться наедине со своей бедой — каждый должен знать, куда обратиться за гуманитарной помощью в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев после каждого обстрела России.

Куда обращаться

Штабы вблизи места ударов

Первоочередную гуманитарную помощь в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев оказывают мобильные штабы, быстро разворачивающиеся неподалеку от разрушенных или пострадавших объектов. Информация об их расположении публикуется на официальных ресурсах городского совета, районных администраций или самой локации.

В гуманитарном штабе можно получить:

  • продукты первой необходимости; воду, средства гигиены;
  • психологическую поддержку для детей и взрослых;
  • помощь в оформлении денежных компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье;
  • временное расселение в безопасном месте;
  • консультации по восстановлению документов;
  • юридическая помощь, в том числе со сбором документов для компенсаций;
  • организацию доступа к временному жилью;
  • услуги по хранению личных вещей, которые невозможно забрать сразу.

Горячая линия местных властей

В любой момент можно позвонить по телефону на горячую линию районного или городского совета. Там предоставят:

  • исчерпывающую информацию о работе пунктов;
  • консультации по необходимым документам;
  • рекомендации, куда обращаться дальше.

Актуальные телефонные номера доступны на официальных сайтах КГГА, РГА и городских служб спасения.

Выплаты для ВПЛ в Запорожской области

Районные администрации и Киевский городской совет

Жители могут лично обращаться в районные госадминистрации или городской совет Киева — как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания, если дом был поврежден или разрушен. Здесь помогут с оформлением:

  • заявлений на компенсации;
  • запросов в соответствующие службы;
  • направлением в гуманитарные или медицинские структуры.

Органы социальной защиты населения

Соцзащита – это одно из ключевых звеньев помощи в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники управлений социальной защиты оказывают поддержку следующим категориям:

  • пенсионерам,
  • многодетным семьям,
  • людям с инвалидностью,
  • переселенцам,
  • одиноким и маломобильным гражданам.

Адреса и контактные номера управлений соцзащиты доступны на сайтах горсоветов и РГА.

Последние новости:

Напомним Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Киеве: кому готовы платить выше среднего.

Також Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обнаружил переплату у мужчины, дело решали в суде.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: украинцев предупредили о новых ценах.