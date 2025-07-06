Первоочередную гуманитарную помощь в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев оказывают мобильные штабы.

Гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев предоставляется в нескольких пунктах gslnhbvrb, сообщает Politeka.net.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко напомнил , куда обращаться за поддержкой.

В чрезвычайных ситуациях важно не оставаться наедине со своей бедой — каждый должен знать, куда обратиться за гуманитарной помощью в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев после каждого обстрела России.

Куда обращаться

Штабы вблизи места ударов

Первоочередную гуманитарную помощь в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев оказывают мобильные штабы, быстро разворачивающиеся неподалеку от разрушенных или пострадавших объектов. Информация об их расположении публикуется на официальных ресурсах городского совета, районных администраций или самой локации.

В гуманитарном штабе можно получить:

продукты первой необходимости; воду, средства гигиены;

психологическую поддержку для детей и взрослых;

помощь в оформлении денежных компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье;

временное расселение в безопасном месте;

консультации по восстановлению документов;

юридическая помощь, в том числе со сбором документов для компенсаций;

организацию доступа к временному жилью;

услуги по хранению личных вещей, которые невозможно забрать сразу.

Горячая линия местных властей

В любой момент можно позвонить по телефону на горячую линию районного или городского совета. Там предоставят:

исчерпывающую информацию о работе пунктов;

консультации по необходимым документам;

рекомендации, куда обращаться дальше.

Актуальные телефонные номера доступны на официальных сайтах КГГА, РГА и городских служб спасения.

Районные администрации и Киевский городской совет

Жители могут лично обращаться в районные госадминистрации или городской совет Киева — как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания, если дом был поврежден или разрушен. Здесь помогут с оформлением:

заявлений на компенсации;

запросов в соответствующие службы;

направлением в гуманитарные или медицинские структуры.

Органы социальной защиты населения

Соцзащита – это одно из ключевых звеньев помощи в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники управлений социальной защиты оказывают поддержку следующим категориям:

пенсионерам,

многодетным семьям,

людям с инвалидностью,

переселенцам,

одиноким и маломобильным гражданам.

Адреса и контактные номера управлений соцзащиты доступны на сайтах горсоветов и РГА.

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