Гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев предоставляется в нескольких пунктах gslnhbvrb, сообщает Politeka.net.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко напомнил , куда обращаться за поддержкой.
В чрезвычайных ситуациях важно не оставаться наедине со своей бедой — каждый должен знать, куда обратиться за гуманитарной помощью в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев после каждого обстрела России.
Куда обращаться
Штабы вблизи места ударов
Первоочередную гуманитарную помощь в Киеве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев оказывают мобильные штабы, быстро разворачивающиеся неподалеку от разрушенных или пострадавших объектов. Информация об их расположении публикуется на официальных ресурсах городского совета, районных администраций или самой локации.
В гуманитарном штабе можно получить:
- продукты первой необходимости; воду, средства гигиены;
- психологическую поддержку для детей и взрослых;
- помощь в оформлении денежных компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье;
- временное расселение в безопасном месте;
- консультации по восстановлению документов;
- юридическая помощь, в том числе со сбором документов для компенсаций;
- организацию доступа к временному жилью;
- услуги по хранению личных вещей, которые невозможно забрать сразу.
Горячая линия местных властей
В любой момент можно позвонить по телефону на горячую линию районного или городского совета. Там предоставят:
- исчерпывающую информацию о работе пунктов;
- консультации по необходимым документам;
- рекомендации, куда обращаться дальше.
Актуальные телефонные номера доступны на официальных сайтах КГГА, РГА и городских служб спасения.
Районные администрации и Киевский городской совет
Жители могут лично обращаться в районные госадминистрации или городской совет Киева — как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания, если дом был поврежден или разрушен. Здесь помогут с оформлением:
- заявлений на компенсации;
- запросов в соответствующие службы;
- направлением в гуманитарные или медицинские структуры.
Органы социальной защиты населения
Соцзащита – это одно из ключевых звеньев помощи в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники управлений социальной защиты оказывают поддержку следующим категориям:
- пенсионерам,
- многодетным семьям,
- людям с инвалидностью,
- переселенцам,
- одиноким и маломобильным гражданам.
Адреса и контактные номера управлений соцзащиты доступны на сайтах горсоветов и РГА.
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