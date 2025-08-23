Дефіцит продуктів у Київській області лише посилив напругу на ринку та пришвидшив зростання вартості.

Про це повідомляє "Hromadske" із посиланням на дані аграрних експертів.

Наразі вартість цього звичного фрукта досягла 85,20 гривні за кілограм, що втричі перевищує показники минулого року.

Як зазначає Олександр Хорєв (EastFruit Weekly Ukraine), на внутрішньому ринку практично не залишилося українського товару. Переважну частину товару тепер складає імпортна продукція, головним чином з Польщі. Рік тому середня вартість кілограма становила 28,11 гривні. Сьогодні — 85,20. Це суттєвий стрибок, який зміщує яблука в категорію дорогих фруктів.

Фахівець Іван Томич пояснює таку ситуацію кількома факторами. Зокрема, йдеться про старіння садів та скорочення нових посадок. Відсутність відновлення галузі призвела до падіння обсягів місцевого виробництва. У результаті частка імпорту продовжує зростати.

Цікаво, що звичний товар вже обігнав у ціні банани. Якщо останні коштують 74,15 гривні, то яблука — майже на 11 гривень дорожчі. Ще минулого літа банани коштували 64,03 грн/кг, а яблука — удвічі менше.

За словами експертів, якщо ситуація не зміниться, цей фрукт остаточно перейде до преміального сегмента, ставши недоступним для більшості покупців. Водночас дефіцит продуктів у Київській області лише посилив напругу на ринку та пришвидшив зростання вартості.

Джерело: Hromadske

