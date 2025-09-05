Получить эту доплату для пенсионеров в Полтавской области могут пенсионеры, которые отвечают определенным условиям.

Согласно законодательству некоторые категории украинцев могут получать ежемесячную доплату для пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина.

Согласно статьям Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" правительство внесло постановление, предусматривающее выплаты пенсионерам конкретной категории.

Получить эту социальную выплату могут украинцы, отвечающие следующим условиям:

Достигли 80-летнего возраста.

Проживают сами.

Получают исключительно пенсию по возрасту.

Нуждаются в постоянном постороннем уходе, что должно быть подтверждено медицинскими документами.

Важно: выплата не предоставляется, если кроме пенсии по возрасту человек получает другие виды пособия (например, по инвалидности).

Каков размер доплаты пенсионерам в Полтавской области?

Они приходят ежемесячно, а их размер зависит от текущего прожиточного минимума.

В 2025 году было принято решение не поднимать этот показатель. По состоянию на апрель этого года минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2361 гривну. Таким образом, пенсионеры могут рассчитывать на выплаты в размере 40% от этой суммы или 944 гривны.

Как оформить доплату пенсионерам в Полтавской области?

Чтобы оформить помощь, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по месту жительства. При себе необходимо иметь следующие документы:

Паспорт и идентификационный код

Справка от врача, подтверждающего состояние здоровья и необходимость ухода.

Выписка из ПФУ, удостоверяющая, что, кроме пенсии по возрасту, вы не получаете других выплат.

После успешного оформления ежемесячный доход украинца увеличится, что значительно улучшит его материальное положение.

