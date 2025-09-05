Согласно законодательству некоторые категории украинцев могут получать ежемесячную доплату для пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.net.
Это предусмотрено постановлением Кабмина.
Согласно статьям Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" правительство внесло постановление, предусматривающее выплаты пенсионерам конкретной категории.
Получить эту социальную выплату могут украинцы, отвечающие следующим условиям:
- Достигли 80-летнего возраста.
- Проживают сами.
- Получают исключительно пенсию по возрасту.
- Нуждаются в постоянном постороннем уходе, что должно быть подтверждено медицинскими документами.
Важно: выплата не предоставляется, если кроме пенсии по возрасту человек получает другие виды пособия (например, по инвалидности).
Каков размер доплаты пенсионерам в Полтавской области?
Они приходят ежемесячно, а их размер зависит от текущего прожиточного минимума.
В 2025 году было принято решение не поднимать этот показатель. По состоянию на апрель этого года минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2361 гривну. Таким образом, пенсионеры могут рассчитывать на выплаты в размере 40% от этой суммы или 944 гривны.
Как оформить доплату пенсионерам в Полтавской области?
Чтобы оформить помощь, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по месту жительства. При себе необходимо иметь следующие документы:
- Паспорт и идентификационный код
- Справка от врача, подтверждающего состояние здоровья и необходимость ухода.
- Выписка из ПФУ, удостоверяющая, что, кроме пенсии по возрасту, вы не получаете других выплат.
После успешного оформления ежемесячный доход украинца увеличится, что значительно улучшит его материальное положение.
