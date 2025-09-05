Отримати цю доплату для пенсіонерів у Полтавській област можуть пенсіонери, які відповідають певним умовам.

Відповідно до законодавства, деякі категорії українців можуть отримувати щомісячну доплату для пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміну.

Згідно зі статтями Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" уряд вніс постанову, яка передбачає виплати пенсіонерам конкретної категорії.

Отримати цю соціальну виплату можуть пенсіонери, які відповідають таким умовам:

Досягли 80-річного віку.

Проживають самі.

Отримують виключно пенсію за віком.

Потребують постійного стороннього догляду, що має бути підтверджено медичними документами.

Важливо: виплата не надається, якщо, крім пенсії за віком, людина отримує інші види допомоги (наприклад, по інвалідності).

Який розмір доплати для пенсіонерів у Полтавській області?

Ці соціальні виплати пенсіонерам приходять щомісяця, а їхній розмір залежить від поточного прожиткового мінімуму.

У 2025 році було ухвалено рішення не піднімати цей показник. Станом на квітень цього року мінімум для непрацездатних громадян становить 2361 гривню. Таким чином пенсіонери можуть розраховувати на виплати в розмірі 40% від цієї суми або 944 гривні.

Як оформити доплату для пенсіонерів у Полтавській області?

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем проживання. При собі необхідно мати такі документи:

Паспорт та ідентифікаційний код.

Довідка від лікаря, що підтверджує стан здоров'я та необхідність догляду.

Виписка з ПФУ, яка засвідчує, що, окрім пенсії за віком, ви не отримуєте інших виплат.

Після успішного оформлення щомісячний дохід пенсіонера збільшиться, що значно покращить його матеріальне становище.

