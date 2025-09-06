Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области предоставляют владельцы частных домов в разных населенных пунктах региона, информирует Politeka.

Сведения об имеющихся вариантах размещения регулярно размещаются на портале «Допомагай».

Одним из примеров является Староконстантиновский район, где в селе Старый Острополь открыта возможность поселения для женщин, детей, пожилых и семей. Дом площадью 110 кв. м оборудован всеми коммуникациями, включая газ, воду, электричество и интернет. В селе функционируют образовательные учреждения, магазины, рынок, почта и амбулатория. Рядом расположены река, лес и трасса Киев-Хмельницкий. Доступны четыре места для проживания.

В этом же населенном пункте предложен еще один вариант. Речь идет о продаже дома площадью 110 кв. м. Сооружение имеет гараж, хозяйственные помещения, летнюю кухню, виноградник и сад. Также обустроена территория для бани и огород. Предложение ориентировано на женщин и пожилых людей. Дополнительную информацию можно получить по телефону, указанному в сообщении.

Еще один вариант находится в Каменце-Подольском по улице Грушевского. В кирпичном доме частного сектора предоставляются места для двух человек. Хозяин готов рассматривать поселения семей с детьми, пожилых людей, мужчин или супружеских пар. Жилье доступно безвозмездно, но предусматривает возможность пособия по бытовым делам. У дома есть сад, огород и место для содержания домашних животных, что может быть удобным для желающих вести жизнь в сельских условиях.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области представлено в нескольких населенных пунктах. Предложения отличаются по условиям, однако каждая ориентирована на поддержку переселенцев и обеспечение базовых потребностей в сложный период.

