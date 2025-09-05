Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре ежемесячно в течение трех месяцев помогают обеспечить базовые потребности людей.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре ежемесячно предоставляются пенсионерам и другим социально уязвимым категориям, сообщает Politeka.

Распределение продовольственных наборов осуществляется Департаментом социальной политики городского совета. В свертках присутствуют разнообразные продукты для ежедневного потребления: крупы, мясные блюда, мед, джемы, а также кофе и чай. Благодаря этому получатели получают базовый набор продуктов, необходимых для поддержания повседневного рациона.

Программа ориентирована на лиц с инвалидностью, пожилых людей, матерей с детьми, а также несовершеннолетних от 3 до 18 лет. Право на получение имеют и законные представители, ухаживающие за детьми или лицами с ограниченной дееспособностью. Отдельно предусмотрена помощь для тех, кто состоит на учете в Днепровском городском центре социальных служб и пользуется его поддержкой.

Для внутренне перемещенных граждан, не входящих в основные группы, предусмотрена одноразовая выдача продовольственных пакетов после регистрации в городе. Такой шаг позволяет вновь прибывшим получить первую помощь сразу после оформления документов.

По информации городского совета, в прошлом году роздано более десяти тысяч наборов, а с начала этого года эта цифра уже превысила 8,5 тысячи. Недавно помощь получили и семьи, пользующиеся услугами городского центра социальных служб. Только за один день было роздано более 60 пакетов.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре ежемесячно в течение трех месяцев помогают обеспечить базовые потребности людей в сложных обстоятельствах, создавая дополнительную поддержку для самых уязвимых категорий.

