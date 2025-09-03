В Днепре введены временные ограничения движения в центральной части города по улице Вячеслава Липинского, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Днепровский городской совет .

Одна полоса на участке пересечения с улицами Мономаха и Центральной была закрыта в связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей, сообщает городской совет.

На указанном участке дорожные работы выполняются поэтапно, чтобы минимизировать неудобства водителям и пассажирам. Основной целью обновления путей является обеспечение безопасного и стабильного передвижения общественного транспорта, что особенно важно для центра Днепра, где ежедневно проходит значительный поток автомобилей и трамваев.

Специалисты советуют автолюбителям заранее планировать маршруты и учитывать изменения организации передвижения. Это особенно актуально в часы пик, когда нагрузка на центральные улицы максимальная. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути для передвижения, чтобы избежать пробок и лишних задержек.

Украинцам напоминают, что ограничение движения в Днепре носит временный характер и будет снято после завершения соответствующего этапа ремонта трамвайного пути. Работы производятся с учетом безопасности участников дорожного движения и жителей, пользующихся общественным транспортом.

Власти призывают внимательно соблюдать установленные правила на ремонтируемом участке и следить за изменениями в схеме движения на улице Вячеслава Липинского во избежание недоразумений во время поездок по центру города.

Кстати, также сообщалось о новой системе оплаты за проезд в Днепропетровской области.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому предоставляется приоритет в получении выплат.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: стало известно, в каких общинах можно получить.