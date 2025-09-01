Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області гарантує рівний доступ до транспортних послуг усім користувачам.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області дозволяє пасажирам громадського транспорту обласного центру здійснювати поїздки безготівковим способом через смартфон, повідомляє Politeka.

Мешканцям тепер не потрібно мати при собі готівку або бути клієнтами конкретного банку для придбання квитка. Достатньо встановити мобільний застосунок та скористатися будь-якою українською банківською карткою, що значно спрощує оплату та економить час.

Платіжний сервіс реалізовано на базі міського додатку «єДніпро». Як зазначив заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков, перехід до безготівкових розрахунків розпочався ще у 2017 році з використанням QR-кодів, які тоді складали близько 20% загальної виручки. Нині Дніпро повністю перейшло на новий формат: всі фінансові операції здійснюються через QR-коди у додатку «єДніпро».

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області гарантує рівний доступ до транспортних послуг усім користувачам незалежно від обраного банку. Крім того, вона полегшує контроль фінансових операцій. За словами заступника директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» Романа Ростовського, головне завдання проєкту — розширення аудиторії пасажирів та залучення нових користувачів.

Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити «єДніпро» з AppStore або Google Play, пройти реєстрацію за номером телефону та сканувати QR-код у транспорті. Оплата доступна банківською карткою, Google Pay або Apple Pay. Після підтвердження платежу електронний квиток з’являється у розділі «Документи».

У додатку також передбачені абонементи з термінами дії від одного дня до місяця, що дозволяє кожному пасажиру обирати оптимальний варіант відповідно до потреб та інтенсивності користування транспортом.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому надається пріоритет в отриманні виплат.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області: стало відомо, в яких громадах можна отримати.