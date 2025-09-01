Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области гарантирует доступ к транспортным услугам всем пользователям.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области позволяет пассажирам общественного транспорта областного центра совершать поездки безналичным способом через смартфон, сообщает Politeka.

Жителям теперь не нужно иметь при себе наличные деньги или быть клиентами конкретного банка для приобретения билета. Достаточно установить мобильное приложение и воспользоваться любой украинской банковской картой, что значительно упрощает оплату и экономит время.

Платежный сервис реализован на базе городского приложения «єДніпро». Как отметил заместитель директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимир Сусленков, переход к безналичным расчетам начался еще в 2017 году с использованием QR-кодов, тогда составлявших около 20% общей выручки. Сейчас Днепр полностью перешел на новый формат: все финансовые операции осуществляются через QR-коды в приложении «Дніпро».

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области гарантирует равный доступ к транспортным услугам всем пользователям, независимо от выбранного банка. Кроме того, оно облегчает контроль финансовых операций. По словам заместителя директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» Романа Ростовского, главная задача проекта – расширение аудитории пассажиров и привлечение новых пользователей.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить «єДніпро» из AppStore или Google Play, пройти регистрацию по телефону и сканировать QR-код в транспорте. Оплата доступна банковской картой, Google Pay или Apple Pay. После подтверждения платежа, электронный билет появляется в разделе «Документы».

В приложении предусмотрены абонементы со сроками действия от одного дня до месяца, что позволяет каждому пассажиру выбирать оптимальный вариант в соответствии с потребностями и интенсивностью пользования транспортом.

