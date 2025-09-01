В Днепре с 1 по 19 сентября частично будут введены ограничения движения в Днепре на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Мостовой из-за проведения аварийного ремонта трамвайного пути, сообщает Politeka.
По информации горсовета, это касается как проездной, так и бульварной части перекрестка, что может вызвать временные неудобства для водителей и пешеходов.
Ремонтные работы будет выполняться коммунальным предприятием «Днепровский электротранспорт». Перед началом работ КП обязано разработать временную схему движения транспорта, согласованную с патрульной полицией. Это позволит организовать безопасное передвижение автомобилей и пешеходов при проведении ремонта.
На период выполнения ремонтных мероприятий должны быть установлены соответствующие дорожные знаки, ограждения с сигнальным освещением, а также информационные табло, сообщающие об производителе работ, их сроках и визуализации зоны ограничений. Предприятие также должно обеспечить меры по безопасному движению людей вблизи этого места.
После ремонта трамвайного пути КП демонтирует временные ограждения и знаки, отключит сигнальное освещение, а также выполнит благоустройство территории вокруг перекрестка. Ожидается, что после завершения работ передвижение транспортных средств и пешеходов будет полностью восстановлено.
Следовательно, ограничение движения в Днепре на перекрестке Яворницкого и Мостовой позволит провести необходимый ремонт пути, обеспечив безопасное передвижение и повышение качества инфраструктуры города, водители и пешеходы должны учесть временные неудобства.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание муки в Сумской области: магазины резко переписали цены.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Сумской области: что может оказаться под угрозой.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: в ПФУ раскрыли, сколько можно получить ко Дню Независимости.