С 20 августа 2025 года выплаты для ВПЛ в Харьковской области стали доступны через Лозовский транзитный центр, организованный Украинским Красным Крестом, сообщает Politeka.

Программа предусматривает предоставление 10 800 гривен каждому прошедшему регистрацию переселенцу, информирует организация на странице в Фейсбук.

Цель инициативы — помочь людям, покинувшим свои дома из-за активных боевых действий, обеспечив временный финансовый ресурс для стабильности и первоочередных потребностей. При необходимости приложение может быть расширено, чтобы охватить больше пострадавших и обеспечить надлежащую поддержку всем, кто оказался в сложных условиях.

Основными получателями выплат являются лица, эвакуированные из Донецкой области. В частности, помощь оказывается людям из Покровского и ряда прифронтовых общин: Добропольской, Белозерской, Новодонецкой, Криворожской, Дружковской, Константиновской, Краматорской и Лиманской.

Лозовский центр открыли как дополнительную локацию из-за значительной нагрузки на Павлоградский центр. Сюда каждый день прибывают переселенцы, нуждающиеся в убежище и поддержке. На месте работают волонтеры Лозовской горрайонной организации Общества Красного Креста Украины, а также Харьковской областной организации.

Дополнительно работает Отряд быстрого реагирования Харьковщины Украинского Красного Креста. Его участники обеспечивают оперативную транспортировку эвакуированных и оказывают необходимую гуманитарную помощь. Благодаря этой системе, переселенцы могут быстро получить финансовую поддержку и другие ресурсы, необходимые для адаптации в новых условиях.

Следовательно, выплаты для ВПЛ в Харьковской области помогают обеспечить первые шаги к стабильности и поддержке для тех, кто оказался в чрезвычайно уязвимом положении, и позволяют быстрее интегрироваться в новую среду.

